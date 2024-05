Anziano truffato da finto tecnico dell’acquedotto.

Si è finto un tecnico dell’acquedotto ed è riuscito a entrare in casa di un uomo di 88 anni di Martignacco che è rimasto vittima della truffa. L’ennesimo caso è accaduto nella mattina di oggi, 27 maggio: un uomo si è spacciato per tecnico mandato dall’acquedotto. Una volta nell’abitazione, mettendo in atto i soliti artifici, è riuscito a raggirare l’anziano, che gli ha consegnato 250 euro in contanti e alcuni gioielli in oro il cui valore è ancora da quantificare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Martignacco.