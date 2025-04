Lascia l’auto con le chiavi in cortile, la mattina dopo non la trova più

Il furto d’auto a Povoletto.

Furto d’auto a Povoletto: la vettura, intestata ad una donna di 39 anni, era parcheggiata nel cortile di casa, ma con le chiavi inserite nel quadro. Qualcuno, tra le 19 del 17 aprile e la mattina del giorno dopo, evidentemente se n’è approfittato. La denuncia è stata presentata ai carabinieri di Remanzacco.

Un secondo furto, questa volta in casa, è stato messo a segno nella casa di un 84enne di Fiumicello Vicentina: in questo caso, i ladri hanno forzato una finestra sul retro e hanno rubato 600 euro in contanti e diversi minili in oro. Il danno complessivo denunciato è di 1600 euro.