Casarsa, al via la 77° Sagra del Vino con un programma ricco di eventi e di novità

Tutto pronto per la Sagra del Vino a Casarsa.

A Casarsa della Delizia è tutto pronto per la 77ª edizione della tradizionale Sagra del Vino, che quest’anno si svolgerà dal 24 aprile al 5 maggio 2025. Oggi, 18 aprile, nella biblioteca civica, è stato ufficialmente presentato il programma che promette di coinvolgere tutta la comunità in dodici giorni di festeggiamenti, con oltre 110 eventi tra cui spettacoli, degustazioni, mercatini, mostre, sport e tanto altro.

L’evento, che rappresenta un appuntamento fondamentale per la cittadina, è organizzato dalla Pro Casarsa della Delizia e dal Comune di Casarsa della Delizia, insieme alla Cantina di Conegliano, Vittorio Veneto e Casarsa Sac, e grazie anche al supporto di numerosi partner locali e regionali. Tra questi, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Io sono FVG, Banca 360 FVG, PromoTurismoFVG, e Strada Vino e Sapori FVG, a testimonianza dell’importanza e del coinvolgimento delle istituzioni nel promuovere la cultura e le tradizioni locali.

Un programma per tutti

La Sagra del Vino è una festa che affonda le radici nella tradizione, ma quest’anno si arricchisce di novità pensate per attrarre un pubblico sempre più variegato. Tra i momenti più attesi, si segnala la selezione regionale degli spumanti “Filari di Bolle”, che sarà uno dei protagonisti della manifestazione. Questo evento, che celebrerà i migliori spumanti del Friuli Venezia Giulia, è stato inserito nel programma della Giornata Nazionale del Made in Italy, un riconoscimento che conferisce ulteriore prestigio alla Sagra.

Antonio Tesolin, presidente della Pro Casarsa della Delizia, ha sottolineato l’importanza della sostenibilità ambientale e del rispetto per le tradizioni locali, indicando come una delle principali novità dell’edizione 2025 la nascita del “Giardino dei Libri”. Questo spazio, dedicato alla piccola editoria regionale e agli incontri con gli autori, sarà inaugurato domenica 4 maggio e rappresenta un’opportunità per far conoscere le realtà letterarie del Friuli Venezia Giulia.

Un’altra novità riguarda il tema del “bere consapevole”, con un evento il 3 maggio che vedrà coinvolti l’influencer casarsese Alessandro Chersovani e la Cantina CVVC. L’incontro si concentrerà sull’importanza di educare le nuove generazioni a un consumo responsabile del vino.

Un impegno che coinvolge tutta la comunità

Il sindaco Claudio Colussi ha aperto la conferenza ricordando che la Sagra del Vino è un evento che coinvolge tutta la comunità, un’occasione per celebrare insieme la cultura e le tradizioni locali. Ha inoltre ricordato come la manifestazione continui a crescere ogni anno, grazie all’impegno dei volontari che dedicano tempo ed energia per la riuscita dell’evento.

Non è mancato l’intervento di Massimo Milan, responsabile della Biblioteca di Casarsa, che ha parlato con entusiasmo della partecipazione delle case editrici locali al “Giardino dei Libri”. Giuliano Velliscig, vicepresidente dell’Associazione Editori del FVG, ha poi confermato la presenza di 10 case editrici regionali durante l’evento. Sabrina Francescutti, presidente di Coop Casarsa, ha invitato i presenti a partecipare all’evento del 2 maggio, che offrirà una panoramica sui prodotti tipici Coop e sui vini friulani, sia antichi che moderni.

Un legame forte con le cantine locali

Pietro Tomaso Fabris, consigliere della Cantina di Conegliano, Vittorio Veneto e Casarsa Sac, ha portato il saluto del presidente Stefano Zanette, ricordando che la cantina è una delle realtà più grandi d’Italia e che il suo legame con la Sagra del Vino è profondo, risalendo addirittura alla sua fondazione nel Secondo Dopoguerra.

A chiudere gli interventi, Pietro De Marchi, presidente del Comitato Regionale Pro Loco, ha sottolineato l’importanza di questa Sagra, che non è solo una festa, ma un evento di rilevanza regionale che raccoglie e celebra le tradizioni enologiche del territorio. Il rapporto con l’Associazione Nazionale Città del Vino, ha ricordato De Marchi, è sempre più stretto.

L’inaugurazione della Sagra

L’inaugurazione ufficiale della Sagra del Vino si terrà il 25 aprile alle ore 17, presso la Sala Consiliare a Palazzo Burovich de Zmajevich. L’evento vedrà la premiazione delle cantine che hanno partecipato alla decima edizione della Selezione Spumanti “Filari di Bolle”.

Per maggiori informazioni e per consultare il programma completo, è possibile visitare il sito ufficiale della manifestazione www.procasarsa.org o seguire gli aggiornamenti sui social dedicati.