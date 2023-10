Festa delle castagne e del miele a Valle di Soffumbergo.

Torna l’attesa Festa delle Castagne e del Miele di Castagno a Valle di Soffumbergo, l’incantevole borgo nel Comune di Faedis, chiamato anche il “Balcone del Friuli”. Il festival si svolgerà in tre weekend consecutivi, precisamente il 7 e 8, il 14 e 15, e il 21 e 22 ottobre. La festa celebra il castagno, il frutto principe di questa area, le cui secolari piante hanno aiutato molte famiglie a sopravvivere durante i rigidi inverni.

L’evento offre una vasta gamma di attività, tra cui la raccolta delle castagne nel bosco, passeggiate nella natura e un’ampia scelta di piatti a base di castagne, tra cui caldarroste, piatti tipici come il frico e dolci come la torta. Il tutto accompagnato dai rinomati vini locali, tra cui la Ribolla Gialla.

Tante anche le attività per i più giovani, come il percorso zip-line e le passeggiate a pony, oltre a un’esperienza immersiva nella foresta per entrare in contatto con la natura attraverso suoni e profumi boschivi. La musica non mancherà per allietare l’atmosfera festosa. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di Valle di Soffumbergo, che è nota per essere la più piccola d’Italia, in collaborazione con il Comune di Faedis, il Consorzio Pro Loco Torre Natisone, Unpli Fvg, Unpli nazionale, PromoturismoFVG, Io sono Friuli Venezia Giulia, con il sostegno di CrediFriuli. La festa ha ricevuto il marchio “Sagra di Qualità” dall’Unpli nazionale e il riconoscimento di “Ecofesta.”

Il caratteristico borgo, noto anche come Podcirku in sloveno, si prepara a celebrare il “frutto povero” dei suoi boschi con un evento che offre la possibilità di ammirare il magnifico panorama della zona ed è un appuntamento fisso per numerosi visitatori ogni anno.

“Un programma ancora più ampio – spiega il presidente della Pro Loco Valle di Soffumbergo Gian Franco Specia – per una festa dedicata alle castagne e al miele di castagno che ogni anno porta nel nostro borgo tantissime persone affascinate dai nostri boschi, dal panorama che si può ammirare e dall’idea di vivere una giornata immersi nella natura, gustando ottimo cibo e vino con vari intrattenimenti pensati per tutte le età, in particolare sono tante le attività pensate per i bambini: raccolta delle castagne, zip-line, i pony. Da non perdere le escursioni e camminate, in particolare quest’anno abbiamo voluto proporre l’immersione in foresta per chi desidera rimettersi in contatto con la natura attraverso i rumori e profumi del bosco: una sorta di forest bathing per concedersi due ore lontani da stress e tecnologia”.

Oltre alle attività all’aperto, la festa offre anche una deliziosa selezione di cibo a base di castagne, tra cui dolci come la torta paradiso, lo strudel, la focaccia e la crostata con marmellata di castagne. Tutto questo viene accompagnato dalla degustazione dei vini locali presso l’Enoteca di Valle, con musica folk dal vivo. In caso di maltempo, le attività all’aperto saranno annullate, ma la festa continuerà al coperto.

Il programma di questa 42ª edizione è ricco di escursioni e passeggiate, con sei diverse opzioni ogni domenica, due al mattino e due al pomeriggio. Inoltre, ogni sabato c’è una passeggiata guidata nel bosco con la raccolta gratuita delle castagne.

Ecco il programma dettagliato dei tre weekend:

Primo Weekend: 7 e 8 Ottobre 2023

Si parte sabato 7 ottobre alle ore 12 con l’apertura dei chioschi enogastronomici. Poi alle 14.30 la tradizionale passeggiata guidata nel bosco con raccolta gratuita delle castagne. Come di consueto, il ritrovo è in piazza Clemencig a Valle (fronte Chiesa) con partenza in auto (4km) verso i boschi della Julia Marmi, dove ci sarà disponibilità di ampi parcheggi nel bosco. Si consigliano calzature adatte, guanti e cestini per la raccolta (la presenza di castagne dipende da fattori ambientali e meteo).

La passeggiata con raccolta delle castagne verrà riproposta anche i due sabati successivi ovvero sabato 14 ottobre e 21 ottobre. Tutti i sabati pomeriggio fino a sera, non mancherà allietamento musicale con fisarmonica e chioschi enogastronomici aperti.

Alle ore 18 è in calendario la lettura scenica teatralizzata del racconto ” Il mulino elettrico” di Giorgio Dri dalla fiaba “Sotto la chiesa: Podcirku” a cura degli attori della Compagnia teatrale Ndescenze dell’Associazione Espressione Est APS di Udine. Lo spettacolo sarà accompagnato dalla proiezione delle immagini dalla fiaba illustrata da Maurizio Faleschini.

Si prosegue poi domenica 8 ottobre, con l’apertura dei chioschi dalle ore 8.30 e ritrovo in piazza per accrediti escursioni. Alle ore 9 l’escursione guidata “Dal Monte San Lorenzo allo Joanaz” nell’ambito del progetto “I Sentieri delle Pro Loco” del Consorzio Pro Loco Torre Natisone, per scoprire tradizioni e angoli nascosti del territorio. Partendo dal borgo di Valle si salirà verso il monte San Lorenzo per raggiungere la dorsale del Monte Joanaz e ammirare il panorama su tutta la pianura friulana.

Il percorso ha difficoltà media (12 km per 500 mt di dislivello), ed è adatto a bambini a partire dai 10 anni. La durata è di 5 ore. Prezzo dell’escursione 20 euro intero e 10 euro ragazzi 12-18 anni accompagnati. Prenotazione obbligatoria al cell 3334564933 (msg Whatsapp) entro le 18.00 del giorno precedente l’escursione.

La festa sarà quindi inaugurata ufficialmente alle ore 11 e dalle 13 alle 17 i bambini potranno sperimentare la zip-line e concedersi un pomeriggio all’insegna dell’avventura, divertimento e adrenalina con “Gli amici speleologi”. Inoltre, sempre dalle ore 13, pomeriggio di divertimento per bambini con i pony del Fabietto Fans Club. Dalle 14 fino a sera, musica e allegria con Renè e la sua orchestra.

Alle ore 15 parte poi la camminata guidata Monti e borghi del Soffumbergo, con la guida di Rita Zamarian, scrittrice e naturalista che porterà gli escursionisti alla scoperta del misterioso mondo delle piante del Soffumbergo. La durata prevista della camminata è di circa 2 ore e mezza con difficoltà medio-facile (6 km circa). Costo 10 euro ad adulto, partecipazione libera per bambini e ragazzi fino a 12 anni. Gli amici a quattro zampe sono benvenuti. Pre-iscrizione obbligatoria via mail o telefono. Alle ore 16.30 il laboratorio di pasticceria per bambini “Mamma ho fatto i biscotti” con “Mamma Laura” (partecipazione gratuita).

Secondo Weekend: 14 e 15 Ottobre 2023

Il programma per sabato 14 ottobre prevede alle ore 12 inizio dei festeggiamenti con apertura chioschi enogastronomici e musica fino a sera con il Trio Matajur. Poi alle 14.30 la passeggiata guidata nel bosco con raccolta gratuita delle castagne.

Domenica 15 ottobre alle ore 8.30 apertura chioschi e ritrovo in piazza per gli accrediti di “Immersione in foresta”. L’esperienza immersiva sensoriale avrà inizio alle ore 9 tra i suoni e i profumi del bosco accompagnati da Paolo Pischiutti, medico e da Giampaolo Braganini, naturalista, per ritrovare l’antica connessione con la Natura e ottenere notevoli benefici psicofisici all’insegna della scoperta e dello stupore.

La passeggiata, adatta a tutti, avrà una durata di circa 2 ore e mezza. Si raccomanda di indossare calzature adatte all’attività. Il costo è fissato in 10 euro per gli adulti e gratis per bambini e ragazzi under 12 anni. Prescrizione obbligatoria (fino al giorno prima dell’escursione).

Dalle ore 12 fino a sera musica itinerante per il borgo con gli amici dei Furlans a Manete e dalle ore 13 pomeriggio di divertimento per bambini con i fantastici pony del Fabietto Fans Club. Dalle 14 musical Revival anni ’70, ’80 e ’90 e allegria con la band Bacco per Bacco fino a sera.

Nel pomeriggio con partenza alle ore 15 l’escursione guidata Il Foran di Landri, alla scoperta delle grotte della val Chiaro in collaborazione con le guide di Wild Routes. Si potrà visitare “il Foran di Landri” sede di un importante sito archeologico. Sarà possibile addentrarsi nella grotta per ammirare il millenario lavoro dell’acqua.

Il percorso ha una difficoltà media (5km per 400m di dislivello) e avrà una durata di circa 3 ore. Adatto ai bambini dai 12 anni in su. Il costo è di 10 euro intero e 5 euro per i ragazzi (12-18 anni) accompagnati. È possibile portare con sé gli amici a quattro zampe. Preiscrizione obbligatoria via email o telefono.

Terzo Weekend: 21 e 22 Ottobre 2023

Sabato 21 ottobre i festeggiamenti partiranno alle ore 12 con l’apertura dei chioschi enogastronomici poi la passeggiata guidata nel bosco con raccolta di castagne con ritrovo in piazza Clemencig a Valle alle ore 14.30. Dalle ore 12 fino a sera musica e allegria con il Trio Matajur.

Domenica 22 ottobre, chioschi aperti dalle ore 8.30 e sarà riproposta l’esperienza immersiva nel bosco. Dalle ore 13 pomeriggio di divertimento per bambini con i fantastici pony del Fabietto Fans Club e alle 14 musica e allegria con Alvio e Elena fino a sera.

Nel pomeriggio alle ore 15 la camminata guidata Tra i borghi e castagneti con gli amici della Pro loco Campeglio. L’escursione della durata di circa 2 ore è di difficoltà medio-facile. si raccomandano calzature adatte all’attività. Partecipazione gratuita con preiscrizione obbligatoria via mail o telefono.

Attenzione alle modifiche alla viabilità: tutte le domeniche sarà istituito il senso unico di marcia dalle 8 alle 20 nel tratto di strada comunale da Colloredo di Soffumbergo a Valle di Soffumbergo e Canal di Grivò.