Partita con successo l’iniziativa voluta dal Comune di Povoletto.

Quattro itinerari storico-naturalistici che puntano alla valorizzazione e promozione del territorio. È “PovoInTour”, il progetto proposto da Mtb Friuli in collaborazione e col sostegno del Comune di Povoletto dedicato a chi ama andare in bicicletta alla scoperta delle bellezze storiche, naturalistiche ed enogastronomiche delle campagne intorno al comune friulano.

Il primo degli appuntamenti in calendario è stato proposto sabato scorso e visto il successo riscontrato verranno riproposti altri incontri (il calendario aggiornato sarà consultabile sulla pagina Facebook “Povointour”).

Alla scoperta di un turismo slow.

Il Comune di Povoletto, alle porte di Udine, è una zona paesaggisticamente ricca, dai vigneti, ai corsi d’acqua, e storica, con chiesette affrescate, ville antiche, nonché con una radicata tradizione di produzione di vini, salumi e formaggi.

“Nei mesi scorsi – racconta l’assessore al Turismo del Comune di Povoletto, Alessandro Sara – siamo confrontati con gli enti regionali del turismo e con i tecnici del settore. Abbiamo, quindi, cercato qualcuno del territorio che, come noi, conoscesse i luoghi e ne fosse affettivamente legato. Abbiamo ricevuto la proposta di M Frtbiuli che rispondeva perfettamente a questa nostra volontà di sviluppare un turismo slow, a piedi ed in bicicletta, che si sofferma sui piccoli tesori artistici e naturalistici e che si impegna a far conoscere le nostre attività produttive. Abbiamo quindi avviato un progetto che il Comune ha patrocinato e sostenuto”.

Coinvolti anche musei e ristoranti.

“Per chi ama andare a piedi o in bicicletta – prosegue Sara –, le proposte di itinerari e luoghi a due passi dal centro città non mancano e grazie a questo progetto verrà realizzato un sistema integrato che coinvolgerà anche la struttura museale di Villa Pitotti, nonché le attività di ristorazione e di produzione alimentare per farle conoscere sia ai concittadini che alle persone che avranno il piacere di visitare il nostro Comune”. Nel rispetto della normativa anti Covid è richiesta la prenotazione a povointour@gmail.com.

