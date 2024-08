Notti del vino a Povoletto, per ammirare le stelle degustando il meglio dei prodotti locali

Le Notti del Vino fanno tappa a Povoletto.

A Povoletto in Villa Pitotti sabato 10 agosto dalle 19.30 si celebrano Le Notti del Vino grazie all’impegno del Comune e delle associazioni locali. Ci sarà l’Enoteca comunale con i vini dei Produttori dei Comune di Povoletto e menù con piatto degustazione a base di Prosciutto di San Daniele, cotto e kren, crostino con cipolla caramellata, salame nostrano e formaggi della latteria di Ravosa o con biscotti tipici friulani.

Costo 25 euro per gli adulti e di 10 euro (bibita più degustazione) per i giovani dai 7 ai 17 anni. Gratuito sotto i 6 anni. Prevendite Edicola Cossettini di Povoletto, Edicola da Vilma di Savorgnano, Gelateria Gelatok di Salt.

Inoltre musica live dalle 21:30 alle 00:00 con il gruppo 4B acoustic trio mentre dalle 19:30 alle 21:30 saranno organizzati laboratori per i più piccoli. Durante la serata, dalle 21.30 alle 23, sarà possibile osservare le stelle grazie ai telescopi dell’AFAM Stazione Astronomica di Remanzacco. Ci sarà inoltre un chiosco in cui saranno disponibili gnocchi e bevande, gestito dalle associazioni locali.

Le Notti del Vino sono un progetto innovativo che per primo in Italia vede un Coordinamento delle Città del Vino dare vita in maniera autonoma a un format di enoturismo d’avanguardia con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Banca 360 FVG, il patrocinio del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e di UniDocFVG e il supporto delle Pro Loco dell’UNPLI FVG. Programma completo su www.cittadelvinofvg.it e sui social delle Città del Vino Fvg (pagina Facebook e il nuovo profilo Instagram).