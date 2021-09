Nel mese della prevenzione Comune di Povoletto illuminato di rosa.

A Povoletto continua la sinergia tra l’amministrazione comune e l’Associazione donne operate al seno e che ha visto nei mesi scorsi l’attivazione di uno sportello per l’ascolto e il supporto alle persone con problemi oncologici.

L’attività dello sportello è stata potenziata e ora vede la presenza di due psicologi e psicoterapeuti che ricevono gratuitamente i cittadini nella sede municipale. Nello specifico, la dottoressa Monica Martin riceve dalle 9.00 alle 11.00 di martedì ed il dottor Luca Bennici il giovedì dalle 15.30 alle 17.30. Per fissare un incontro ci si può recare direttamente in municipio negli orari indicati oppure contattare i professionisti telefonicamente o mezzo mail (informazioni presso la segreteria del Comune di Povoletto).

“L’amministrazione comunale – spiega l’assessore Lisa Rossi – pone l’accento sull’importanza di un corretto sostegno psicologico ai pazienti affetti da problemi oncologici, poiché questi possono portare a situazioni di stress e depressione che complicano non solo la vita dei soggetti malati, ma l’intero nucleo familiare, e, come conseguenza, l’insorgenza di comportamenti iperprotettivi o di negazione che non permettono di affrontare un sereno percorso di guarigione”.

Municipio in rosa.

Nel mese di ottobre, illuminare di rosa luoghi significativi di città e paesi è da anni una consuetudine per ricordare a tutte le donne l’importanza della prevenzione. Per sottolineare l’importanza di quanto sopra ed anche per evidenziare l’iniziativa presentata anche il comune di Povoletto aderisce alla campagna illuminando la sede municipale.

