A Pozzuolo apre “Da Mama Rosa”.

Una nuova proposta gastronomica si prepara ad allietare l’estate di Pozzuolo. Aprirà i battenti sabato 29 maggio dalle 10, in via Udine 37, “Da Mama Rosa”, uno speciale chiosco nel parco per leccornie tutte da scoprire.

La specialità di questa novità sarà costituita dai fritti di mare, dai calamari alla paranza, con contorno della “vera” patata olandese, fino ai maxi burger,, anche a base di pesce. Il tutto, in un chiosco immerso nel verde.

“Da Mama Rosa” sarà aperto tutti i giorni dalle 10 e fino a tarda sera, in attesa delle novità sul coprifuoco. Oltre alla consumazione sul posto, offrirà anche servizio da asporto. A Pozzuolo cibo e divertimento hanno un nuovo punto d’incontro.

