Tra legalità e impegno sociale, il cantautore Pippo Pollina al Centro Balducci

Pippo Pollina presenterà il suo primo romanzo.

Giovedì 23 maggio, dalle 18.30, il cantautore palermitano Pippo Pollina porterà la sua musica e presenterà il suo romanzo di esordio intitolato “L’altro”, presso il Centro Balducci di Zugliano. Forte di un largo seguito in Austria, Svizzera e Germania, oltre che in Italia, e con all’attivo 24 album, migliaia di concerti e collaborazioni di grande prestigio (da Franco Battiato a Nada, dagli Inti Illimani a Georges Moustaki), Pippo Pollina ha cantato “la libertà, il disprezzo per le dittature, gli eroi dell’antimafia, l’amore e l’amicizia, la bellezza e la fraternità dei popoli”, come ha detto Nando Dalla Chiesa, presidente onorario di Libera.

Oggi è uno dei più originali cantautori della scena europea, con una produzione artistica caratterizzata da una chiara predilezione per la narrazione in musica che trova ora il suo coronamento in questo romanzo (che nell’edizione tedesca, “Der Andere”, è già alla terza ristampa, con oltre 15.000 copie vendute) che riflette la sua stessa traiettoria di vita, lanciata come un ponte tra mondi diversi.

Grazie alla presenza di Francesco Cautero, referente di Libera Udine, e dell’attrice Zoe Pernici, che declamerà alcuni passi del libro, si potrà ascoltare l’intreccio di due storie in apparenza senza alcuna connessione tra loro, ambientate in un paesino dell’entroterra palermitano dove molto forte è la presenza della mafia. Con la scoperta del segreto che le lega inestricabilmente, i due protagonisti saranno chiamati a scelte che cambieranno per sempre le loro vite, strette infine in un abbraccio solidale. L’opportunità per dialogare su temi legati a legalità, giustizia e impegno sociale.