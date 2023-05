Incidente a Pozzuolo del Friuli.

Incidente stradale nella mattinata odierna nella frazione di Terenzano, del comune di Pozzuolo del Friuli. Coinvolte due autovetture, entrate in collisione all’intersezione della SP94 denominata Via Lumignacco con Via Verdi.

Alle 8:40 circa è giunta la richiesta di soccorso alla centrale operativa 112, che ha inviato sul posto l’automedica, un’ambulanza e una partenza dei Vigli del Fuoco del comando di Udine.

Coinvolte una Ford focus condotta da S. S. anni 48 residente a Gemona del Friuli e una Peugeot 208 condotta da M. P. di anni 35 residente a Pozzuolo. Le due automobiliste sono state visitate sul posto dal personale sanitario.

Le cause dell’incidente sono al vaglio della Polizia locale del comando intercomunale di Campoformido – Pozzuolo del Friuli; il sinistro ha portato a rallentamenti al traffico per circa due ore, a causa del senso unico alternato istituito per permettere le operazioni di soccorso e dei rilievi di legge da parte della polizia locale.