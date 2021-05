L’infortunio sul lavoro all’Abs di Pozzuolo.

Infortunio, questo pomeriggio, intorno alle 17, all’interno dei capannoni dell’Abs a Pozzuolo del Friuli. Per cause ancora in corso di accertamento, un operaio di 50 anni è rimasto schiacciato al braccio, mentre eseguiva alcune lavorazioni.

L’uomo è stato subito soccorso dai colleghi, durante l’arrivavo dell’ambulanza inviata dalla Centrale del Sores. È stato, quindi, trasportato all’ospedale di Udine. Non è in pericolo di vita, ma ha riportato una brutta botta. Sul posto anche i carabinieri.

(Visited 774 times, 774 visits today)