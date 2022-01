Lo scontro frontale sulla strada regionale a Pradamano.

Brutto incidente della strada nella tarda mattinata di oggi in Friuli. È quello che si è verificato sulla Sr356 a Pradamano, a poca distanza dal centro commerciale Bennet.

Era da poco passato mezzogiorno quando, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati frontalmente un’auto e un furgone. Nella carambola sarebbe rimasto coinvolto anche un terzo mezzo. Tremendo l’impatto: ad avere la peggio è il conducente della vettura, rimasto incastrato nell’abitacolo.

È immediatamente scattato l’allarme e sul posto sono giunti, inviati dalla centrale Sores, un’ambulanza e un’automedica. L’autista è stato portato in gravi condizioni nell’ospedale di Udine e nell’incidente è rimasta ferita anche un’altra persona.

Oltre ai sanitari del 118, sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del comando di Udine, che hanno prestato i primi soccorsi e messo in sicurezza i veicoli. Sul posto, per i rilievi di legge, i carabinieri. Inevitabili i disagi per il traffico, con la strada che è anche rimasta lungamente chiusa.

