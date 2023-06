A Pradamano arriva lo speed date per le aziende, al posto dell’anima gemella ci sono i clienti

Lo speed date per le aziende a Pradamano.

Uno speed date per le aziende per cercare non l’anima gemella, bensì clienti, collaboratori, fornitori e, perché no, nuovi amici. Si chiama “Eat to meet” ed è il simpatico evento organizzato dal gruppo Giovani Imprenditori di CNA FVG per offrire opportunità alle aziende della regione e promuovere la propria attività.

Sarà Villa Riviera a Pradamano ad ospitare la 2° edizione regionale di questo speed dating aziendale lanciato dalla CNA, un “social game” ideale per facilitare gli incontri di lavoro attraverso una chiacchierata limitata nel tempo in cui ci si affida al proprio istinto e al “sesto senso” (e spesso è davvero la prima impressione quella che conta).

“Un format fresco, innovativo, giovane, ideale per conoscersi e favorire l’interazione tra aziende”, commenta il presidente regionale CNA FVG Maurizio Meletti. Durante la serata, che prevede quattro portate e tre cambi di tavolo, i partecipanti avranno modo scambiare idee e chiacchierare con altri ospiti.

“L’obiettivo principale è quello di favorire la reciproca conoscenza tra le imprese del territorio, associate CNA e non, e di facilitare la nascita di relazioni – spiega Massimiliano Petri, presidente del gruppo Giovani CNA FVG –. Vogliamo offrire un’esperienza di marketing B2B leggera e brillante, basata sulla costruzione di rapporti di fiducia tra potenziali fornitori, clienti e partner, in un ambiente rilassato e aperto al nuovo”.