Furto nella Bassa, i ladri trovano la cassetta di sicurezza e rubano soldi e gioielli

Il furto è avvenuto a Precenicco.

Ladri in azione nella Bassa friulana: i malviventi hanno colpito una casa di Precenicco nella serata di ieri, 19 novembre. La proprietaria, una donna di 76 anni, quando è tornata a casa si è accorta che ignoti avevano forzato la finestra e, una volta trovata la cassetta di sicurezza nascosta nell’armadio, avevano portato via mille euro in contanti, un orologio e gioielli in oro per un danno complessivo di circa 3mila euro. Sono intervenuti i carabinieri della Radiomobile di Latisana.