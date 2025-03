Tenta di guadare il Malina in piena con la bici, giovane trascinato dalla corrente

Ancora un episodio rischioso al guado del Malina.

Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio di oggi a Casali Malina, nel comune di Premariacco, dove un giovane extracomunitario ha rischiato la vita cercando di attraversare in bicicletta il guado sul torrente Malina, ingrossato dalle recenti piogge.

Il ragazzo, una volta entrato in acqua, è stato subito trascinato via dalla forte corrente, riuscendo a fermarsi a valle della seconda cascatella, evitando per un soffio di finire in un rullo. L’allarme è stato lanciato immediatamente, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cividale, che, indossati i necessari DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), si sono calati nel torrente per raggiungere il giovane e metterlo in sicurezza.

Dopo averlo bloccato, l’elisoccorso hanno completato il recupero con il verricello. Il ragazzo, pur cosciente, lamentava fratture agli arti inferiori ed è stato trasportato in ospedale per le cure necessarie. Non è la prima volta che i soccorsi devono intervenire per recuperare qualcuno rimasto bloccato (di solito con l’auto) in mezzo al guado.