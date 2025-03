Nuovo stand FVG al Vinitaly 2025: il vino come ambasciatore del territorio

Presentato il nuovo stand del Fvg per Vinitaly 2025.

Il Friuli Venezia Giulia si prepara a brillare al Vinitaly 2025 con un nuovo stand che rappresenta di per sè una strategia di promozione territoriale. Grazie alla collaborazione tra Ersa e PromoTurismoFVG, la Regione punta su un modello di valorizzazione integrata che, partendo dall’eccellenza dei vini locali, abbraccia l’intero patrimonio enogastronomico, culturale e ambientale.

Alla presentazione ufficiale, svoltasi nella sede regionale di Udine, erano presenti gli assessori regionali Sergio Emidio Bini (Turismo e Attività Produttive) e Stefano Zannier (Risorse Agroalimentari), il direttore di PromoTurismoFVG Iacopo Mestroni e il nuovo direttore di Ersa FVG, Mauro Giovanni Viti.

Un nuovo concept per un’identità forte

“Il nostro stand rappresenta un chiaro esempio di promozione integrata del sistema regionale. Sarà una vetrina d’eccellenza non solo per il settore vitivinicolo, ma anche per le nostre imprese e i grandi eventi, contribuendo alla crescita e all’attrattività del Friuli Venezia Giulia”, ha dichiarato l’assessore Bini.

“Elegante e funzionale, lo stand richiama i colori e le atmosfere della nostra terra. È stato progettato in collaborazione con gli operatori del settore per offrire alle aziende vitivinicole spazi ideali per consolidare mercati e attrarre nuovi buyer“, ha aggiunto l’assessore Zannier.

Un’area espositiva strategica

Lo stand, che si estenderà su una superficie di circa 1.500 mq, sarà dotato di 80 postazioni individuali, un’enoteca regionale gestita da sommelier AIS, una sala degustazioni curata da FISAR e un servizio catering. Due infopoint dedicati offriranno supporto ai visitatori, distribuendo materiale promozionale e fornendo informazioni sulle aziende vitivinicole presenti e sul territorio.

Artigianato e tradizione nel nuovo stand

“Gli interni dello stand sono stati realizzati con il contributo di imprese artigiane locali, trasformandolo in una vetrina del ‘saper fare’ regionale“, ha sottolineato Bini. “L’attuale amministrazione ha alzato l’asticella della qualità, investendo in promozione mirata. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: aumento dei flussi turistici e crescita delle imprese nonostante il contesto globale complesso”.

Vinitaly 2025: un’opportunità per tutto il Friuli Venezia Giulia

Quest’anno la Regione si presenta alla prestigiosa fiera di Verona con una strategia rinnovata, che non solo rafforza il comparto vitivinicolo, ma racconta anche il Friuli Venezia Giulia in tutta la sua ricchezza e diversità, dalla montagna al mare. Un territorio in cui ogni ambiente produce vini con caratteristiche uniche, influenzate da paesaggio e tradizione.

PromoTurismoFVG avrà il compito di gestire la Collettiva regionale, l’Enoteca, la Sala degustazioni e la Sala Lobby, assicurando servizi accessori e iniziative promozionali di alto livello. Il Vinitaly 2025 sarà quindi non solo una vetrina internazionale per il vino friulano, ma anche un’occasione per consolidare il posizionamento del Friuli Venezia Giulia come destinazione enogastronomica di eccellenza.