Incidente mortale in Bulgaria per una coppia friulana.

Una coppia friulana ha perso la vita nel pomeriggio di ieri, domenica 14 luglio, in un tragico incidente in Bulgaria: si tratta di Claudio Tomat, 50 anni, ed Erica Cantarutti, 48 anni, di Orsaria di Premariacco.

I due erano partiti ieri mattina per le vacanze, in moto. Come riporta l’agenzia di stampa bulgara, BTA, i due stavano viaggiando in sella alla Bmw quando, lungo la strada tra Montana e Berkovitsa, vicino all’incrocio per il villaggio di Komarevo, poche decine di metri dopo un passaggio a livello, si sono scontrati frontalmente con un’auto che arrivava dalla direzione opposta. Entrambi sono morti sul colpo. La Polizia bulgara ha avviato una procedura preliminare per chiarire le cause dell’incidente. La coppia lascia due figli, di 16 e 18 anni.