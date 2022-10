In Friuli la prosciuttata della solidarietà della Round Table 24 raccoglie oltre 1.500 euro

La prosciuttata della solidarietà a Premariacco.

Il caro bollette e la crisi economica non frenano la solidarietà in Friuli, soprattutto tra i giovani. Anche quest’anno, il trentesimo, l’Associazione Round Table 24 di Udine, costituita solo da under 40 e attiva da 43 anni, ha organizzato la tradizionale prosciuttata per raccogliere fondi che saranno destinati a Progetto Autismo Fvg.

Ieri, nell’area di Casali Pasch di Premariacco, la partecipazione è stata tanta. “L’associazione è riuscita a fare una donazione di oltre 1.500 euro” spiega il presidente Edoardo Quaglia. Ma sono tante le realtà del territorio a partecipare, come l’accademia dei cjarsons, con la presentazione del libro della friulanista Novella del Fabbro, la Pro Loco di Villanova che ha offerto i tipici tagliolini al San Daniele e, ancora, il prosciuttificio Morgante che ha messo a disposizione il tipico prodotto friulano e l’azienda vitivinicola Ermacora che ha offerto il vino. Una manifestazione sentita, dunque, che da anni propone questo evento dedicato alla beneficenza.

L’evento, patrocinato dal Comune di Premariacco, ha registrato l’ennesimo successo, a dimostrazione che la generosità dei friulani non viene meno neanche in periodi difficili come questo. “Una donazione significativa – afferma la presidente di Progetto Autismo Fvg, Elena Bulfone – è un’opportunità importante, perché, grazie a questo ricavato, possiamo terminare il progetto del nostro murale nella nostra sede, realizzando un mosaico assieme ai nostri ragazzi, così che questo grande murale sarà il più grande del Friuli Venezia Giulia”.