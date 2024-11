I mercatini di Natale e il programma degli eventi a Ragogna.

Torna anche quest’anno l’appuntamento con i mercatini di Natale di Ragogna. Due giornate organizzate dalla Pro Loco con due giorni al parco festeggiamenti, che ospiterà quasi 40 bancarelle e numerosi eventi pensati per divertire grandi e piccini, con una proposta enogastronomica perfettamente in linea con l’atmosfera delle feste.

Il 30 novembre sarà una giornata speciale dedicata ai più piccoli e ai ragazzi. L’accensione dell’albero di Natale darà il via alle celebrazioni con le esibizioni dei bambini della scuola dell’infanzia, i cori natalizi degli alunni della scuola primaria, i ragazzi del Consiglio comunale delle scuole medie e i giovani del centro per disabili “Il Samaritan.” Sul palco saliranno anche il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin e il sindaco di Ragogna, Claudio Maestra, con la conduzione di Daniele Paroni di Telefriuli. La serata proseguirà con il RagoRaga Music Festival, in cui si esibiranno giovani talenti locali, offrendo un momento di musica e allegria.

Il primo dicembre sarà un’altra giornata intensa, un’occasione per celebrare il territorio insieme ai volontari e alle associazioni. I visitatori potranno ascoltare i canti natalizi del coro “Amici della Montagna” e assistere all’inaugurazione del mese di beneficenza “Ragogna per il Samaritan”, un’iniziativa di raccolta fondi per supportare l’associazione locale che assiste persone con disabilità. La giornata si concluderà con il “Bombardino Time,” un momento di calore e convivialità accompagnato dalla selezione musicale su vinile di DJ Cult.

Durante entrambe le giornate, saranno presenti molte attività e attrazioni. La Nuova Biblioteca Civica proporrà letture natalizie per bambini, l’associazione Ortoborto organizzerà una camminata “Alla scoperta delle erbe commestibili d’inverno” e sarà disponibile un laboratorio di mosaico per i più piccoli. Babbo Natale aspetterà i bambini in un angolo tematico per scattare foto e raccogliere le loro letterine. Il parco ospiterà inoltre mascotte di peluche, Nataline e modellatori di palloncini, decorazioni a tema, gonfiabili e il grande albero di Natale. Sul palco si alterneranno spettacoli di bolle di sapone e magia comica, offrendo divertimento per tutta la famiglia.

Per riscaldare l’atmosfera, pietanze e bevande calde, mentre la Pro Loco offrirà castagne e caramelle a tutti i visitatori, contribuendo a rendere l’esperienza ancora più accogliente. In continuità con l’evento estivo “Ragogna nel Cuore,” la presidente della Pro Loco, Sofia Andreutti, sottolinea come questa manifestazione sia un’opportunità per far conoscere e valorizzare Ragogna, coinvolgendo tutta la comunità. “I migliori risultati si ottengono insieme, e insieme Ragogna è pronta ad accogliere tutti coloro che vorranno condividere queste giornate di festa con noi.”