Il principio d’incendio in un’abitazione di Reana.

Quando sono andati ad accendere la stufetta del bagno, alimentata con il gas gpl, ha fatto un botto, seguito subito da una fiammata che ha iniziato a propagarsi tutt’intorno. Per i 2 anziani, che vivono nell’abitazione di Rena del Rojale, in via Battiferro, ci sono stati dei veri attimi di paura, intorno alle 20,30 di ieri, fino all’arrivo dei vigili del fuoco di Udine.

La squadra, arrivata dal comando cittadino, ha immediatamente spento il principio d’incendio e messo in sicurezza i locali. Per fortuna i due anziani non sono rimasti feriti dallo scoppio. L’incidente è avvenuto ad un giorno di distanza da quello di Gemona, che ha riguardato lo scoppio di un’altra bombola sul terrazzo di un appartamento.

(Visited 483 times, 483 visits today)