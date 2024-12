Un trionfo di luci di Natale per una casa di Reana del Rojale.

In via Vittorio Veneto 62, a Reana del Rojale, una casa speciale accoglie il Natale con un trionfo di luci e creatività. Fides e Pietro Di Giusto, con la loro passione e maestria, trasformano il loro giardino in un piccolo angolo incantato, regalando ai visitatori un’esperienza unica.

Arrivando da Tricesimo verso il centro di Reana, non si può non notare la spettacolare scenografia luminosa: una nuvola di luci bianco caldo, punteggiata da un tocco di blu intenso, avvolge l’abitazione e il giardino, trasmettendo un’immediata sensazione di pace, amore e serenità.

Un’armonia di dettagli natalizi

Sul tetto della casa, una campana si muove con grazia, accompagnata da una scintillante stella cometa che sembra indicare la via. All’ingresso, un piccolo presepe, realizzato con corteccia di pino, accoglie gli ospiti in un’atmosfera di autentica tradizione natalizia. Nel giardino, un Babbo Natale stellato porta allegria, mentre piante di ogni genere – Juniperus, tasso, agrifoglio, melograno, acero giapponese – si illuminano sotto i riflettori bianco caldo.

Non manca una nota di vivacità: uno splendido ulivo dai toni blu intensi domina la scena, affiancato da creature scolpite con maestria sui rami di un albicocco. Gufi, scoiattoli, lumache, coccinelle e persino un picchio sembrano prendere vita, rendendo il giardino un luogo magico.

L’arte di Pietro

Ogni dettaglio racconta la dedizione e la creatività di Pietro Di Giusto. Dalle aiuole alla campana, dalla farfalla in acciaio patinato alla stella cometa, ogni elemento è stato ideato e costruito a mano. Una fontana a cascatelle e un laghetto con una fontana a ombrello, abitato da pesciolini rosso-gialli, completano l’angolo verde, diffondendo gioia e allegria.

L’invito a scoprire la magia

Per ammirare lo spettacolo luminoso, basta passare tra le 17 e le 21, ma chi volesse organizzare una visita in altri orari può contattare il numero 339 764 731. Fides e Pietro saranno felici di accogliervi, perché il loro giardino non è solo un’opera d’arte, ma un dono di bellezza e spirito natalizio per la comunità.