I funerali di Simone Fant.

Una folla commossa si è radunata questa mattina a Qualso, frazione di Reana del Rojale, per l’ultimo saluto a Simone Fant, il giovane pilota che ha perso la vita insieme alla giovanissima Alessandra Freschet, nell’incidente con un ultraleggero a Premariacco.

La chiesa di Santa Maria Assunta era gremita di persone. Familiari, amici e semplici conoscenti hanno voluto stringersi attorno alla famiglia di Simone – mamma Paola, papà Davide, il fratello Mattia e la fidanzata Martina – in un momento di profonda commozione e dolore. Don Agostino Sagrado, celebrante del funerale, ha guidato la cerimonia, ma il vero protagonista era il ricordo di Simone, che ha attraversato ogni parola e ogni gesto.

La presenza di migliaia di persone è stata un segno tangibile di quanto Simone fosse amato e stimato. Chi non è riuscito a entrare in chiesa ha riempito il sagrato. Tutto il paese si è fermato, consapevole di aver perso un giovane speciale, animato da una forza di volontà e una determinazione fuori dal comune.

Il volo per Simone non era solo una passione, era una missione, un richiamo che lo aveva guidato per tutta la vita. Quello sguardo intenso, impresso nella foto accanto alla bara, lo rivelava: un giovane che non si era mai arreso di fronte alle difficoltà, sempre pronto a spingersi oltre per inseguire il cielo.