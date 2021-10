Sabato 16 inaugura il restaurato Auditorium di Reana del Rojale.

È stato un sogno coltivato per anni da tutta la comunità del Rojale. Un sogno che ora finalmente si avvera. Sarà inaugurato sabato 16 ottobre alle 17.30 il restaurato Auditorium comunale Monsignor Pigani di Remugnano a Reana del Rojale, luogo simbolo della cultura a 360 gradi per il territorio e casa di tante associazioni che da tempo contavano di poter ritornare a proporre spettacoli, incontri, conferenze, concerti e molto altro ancora.

Ospiti dell’atteso momento aperto esclusivamente agli invitati saranno il governatore della Regione, Massimiliano Fedriga, il sindaco di Reana del Rojale, Emiliano Canciani, il vicesindaco e assessore alla Cultura, Anna Zossi. In platea anche rappresentanti dei Comuni limitrofi, delle associazioni del territorio, i progettisti che hanno realizzato le opere di ristrutturazione e rappresentanti delle attività commerciali e produttive del territorio.

La nuova stagione.

Oltre ad illustrare al pubblico i lavori di ristrutturazione svolti in questi anni, sarà anche presentato il programma delle attività culturali per i primi mesi della stagione 2021/2022, un primo assaggio della seconda edizione del festival “Intrecci CultuRojali”.

Alla cerimonia ci sarà anche un intervento musicale di Serena Vizzutti (arpa) e Nicola Milan (fisarmonica), mentre dopo l’evento istituzionale è in programma il primo concerto inaugurale a cura di SimulArte che a Reana del Rojale presenta Blues Metropolitano, tributo a Pino Daniele di una band tutta made in Fvg. Il concerto è a ingresso gratuito, ma con prenotazione obbligatoria sul sito www.morethanjazz.it, via telefono al numero 0432 1482124 dal lunedì al sabato dalle 16 alle 19 o via email all’indirizzo biglietteria@simularte.it. Per l’accesso all’Auditorium è necessario esibire il Green Pass.

