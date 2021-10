La condanna dal Tribunale di Udine.

È di 3 anni e 6 mesi di reclusione la condanna di Luca Marcone, 45 anni di Pontebba, accusato di furto e aggressione. Il tribunale di Udine, tramite processo con rito abbreviato, ha infatti emesso la sentenza, che è risultata essere anche più elevata rispetto alla richiesta avanzata dal pm Claudia Finocchiaro. Il giudice ha tenuto conto del risarcimento effettuato alle parti offese, la farmacia Fresco in via Buttrio a Udine e due anziane, di 82 e 75 anni di Pontebba. Ad essere preso in considerazione anche il pentimento che Marcone ha dimostrato in varie lettere di scuse.

La vicenda.

La mattina del 20 marzo scorso, Marcone a causa di una crisi di astinenza perse il controllo. Da quanto spiegato dal suo legale difensore, l’avvocato Federico Artico, aveva provato a contattare la struttura che lo seguiva, ma inutilmente. Così, si era armato di un cacciavite ed era entrato nella farmacia Fresco. Lì ha effettuato una rapina per un totale di 200 euro. Poco prima, aveva anche aggredito due signore anziane per derubarle del denaro in loro possesso.

