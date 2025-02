Incendio a Reana: a fuoco uno scantinato usato come deposito

L’incendio questo pomeriggio a Reana del Rojale.

Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, 14 febbraio, a Reana del Rojale, in via Mons. Cattarossi, dove alcuni locali dello scantinato, adibiti a deposito di attrezzi e materiali vari sono stati invasi dalle fiamme. Le squadre dei vigili del fuoco di Udine sono intervenute sul posto, riuscendo a mettere sotto controllo la situazione e a domare l’incendio.

Fortunatamente, non si segnalano feriti né intossicati. Sul luogo dell’incidente sono anche intervenuti i Carabinieri e il SORES (Servizio Operativo Regionale di Emergenza Sanitaria), ma al momento non sono emerse necessità sanitarie particolari. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.