Bande musicali, Anbima compie 70 anni: gli eventi per celebrare l’anniversario

I 70 anni di Anbima.

Dal melologo “Le guerre di Ulisse” alla pubblicazione su Mario Mascagni; e poi il concerto di Natale in teatro, la tradizionale rassegna annuale, la reunion dei musicisti che hanno partecipato ai campus e tanto altro ancora: è un calendario ricco quello messo a punto da Anbima Fvg per celebrare i 70 anni dell’Associazione nazionale bande italiane musicali autonome. Un’occasione di festa, ma anche un’opportunità per conoscere il patrimonio culturale e sociale, di inestimabile valore, custodito da questa realtà.

“Il Consiglio regionale è vicino al movimento bandistico e lo sostiene – ha sottolineato il presidente dell’Assemblea legislativa Fvg, Mauro Bordin, durante la presentazione degli

eventi in programma -. Investire su Anbima Fvg, significa investire sulla nostra identità, sulle tradizioni, ma anche sui giovani e quindi sul futuro di tutti noi. E non solo in termini di formazione musicale. Attività come queste danno la possibilità di stare assieme, confrontarsi, arricchirsi e crescere anche da un punto di vista personale”.

Il programma per i 70 anni di Anbima.

Entrando nel dettaglio dei cinque principali eventi in programma, il presidente di Anbima Fvg, Pasquale Moro e il suo vice, Marco Luchin, hanno posto l’accento sulla volontà di raccontare le

diverse sfaccettature del mondo bandistico, da dove nasce allo sguardo sul futuro.

Ecco quindi l’opera “Le Guerre di Ulisse”, progetto che unisce musica, prosa, recitazione e letteratura tra il libretto di Patrizio Bianchi e le musiche del maestro Marco Somadossi. Sul palco del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, il 30 marzo 2025, saliranno 160 musicisti, tra cui la Banda giovanile regionale e un centinaio di coristi provenienti da formazioni del territorio, per proporre una riflessione nuova sul tema delle guerre e dell’inutile tragedia che le accompagna.

Sarà invece presentata a maggio la pubblicazione su Mario Mascagni, curata da Roberto Calabretto. Un’opera che rende omaggio a un pioniere della musica friulana che ha promosso la nascita di bande musicali, caratterizzandosi come uno tra i primi direttori del conservatorio di Udine. Nel 2025 ricorre anche il ventennale del Campus MusicaInsieme, lo stage per giovani musicisti organizzato da Anbima Fvg, e a settembre ci sarà la reunion dei partecipanti alle precedenti edizioni, complessivamente quasi un migliaio.

Il 27 settembre, inoltre, è in programma a Udine la 46esima edizione della Rassegna regionale, con un brano ad hoc per il 70esimo. Chiuderà l’anno di eventi il Concerto di Natale al Teatro Nuovo Giovanni da Udine il 28 dicembre, ma in calendario ci sono anche due appuntamenti collaterali: l’inaugurazione della nuova sede di Anbima Fvg e un concerto in via di definizione sulla piazza della Transalpina a Gorizia.