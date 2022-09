Dall’alba al tramonto, la prima festa nel parco del Torre e del Malina

Festa nel parco del Torre e del Malina.

E’ tutto pronto per la prima festa del Parco Comunale del Torre e del Malina “Dall’alba al tramonto” che si svolgerà domenica 11 settembre a Remanzacco, in via Case del Malina, località “La Busate”. E come dice il titolo della manifestazione, dalle prime luci dell’alba fino a sera il programma prevede concerti, passeggiate a piedi, in bici o a cavallo, stand, giochi, letture per bambini e yoga.

La manifestazione è stata presentata durante una conferenza stampa guidata da Elena Iuri, alla quale hanno partecipato il sidaco di Remanzacco, Daniela Briz, il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, la consigliera comunale con delega all’ambiente, Ida Olimpi, il presidente del Comitato del Parco, Oscar Marchese, il designer Leonardo Iob e l’architetto Francesco Borella. L’obiettivo principale della festa, voluta dall’amministrazione comunale, è quello di fare conoscere la realtà del Parco Comunale del Torre e del Malina, fiore all’occhiello di Remanzacco.

“Per noi questo è un momento molto importante che va a promuovere un lungo percorso iniziato tanti anni fa quando abbiamo richiesto il riconoscimento alla Regione Friuli Venezia Giulia del nostro Parco Comunale – ha spiegato il sindaco di Remanzacco, Daniela Briz -. Sempre grazie alla Regione abbiamo ottenuto un contributo che ci ha permesso di attivare tutte quelle azioni che avevamo previsto nei progetti di riconoscimento regionale. Si è quindi costituito un gruppo di lavoro composto da persone molto sensibili a tematiche che riguardano Remanzacco. Il Parco Comunale del Torre e del Malina custodisce al suo interno delle bellezze che hanno una valenza naturalistica, storica, archeologica e paesaggistica molto importante – ha continuato il sindaco -. Con questa festa desideriamo che i nostri concittadini e tutti coloro che visitano Remanzacco possano fruire di un territorio caratterizzato da percorsi che sono un vero scrigno della natura con l’intento di promuovere il rispetto dell’ambiente attraverso modalità di fruizione che tutelino coloro che verranno dopo di noi. Il Parco è stato attrezzato per accogliere gli ospiti nel miglior modo possibile con strutture dedicate, pannelli illustrativi e strumenti cartacei e tecnologici”.

In vista della prima festa del Parco del Torre e del Malina l’amministrazione comunale ha deciso di realizzare delle campagne grafiche per pubblicizzare e far conoscere il Parco. Tale attività promozionale è stata portata a termine dal designer Leonardo Iob, giovane emergente di grande talento che ha voluto rappresentare questa splendida realtà naturalistica attraverso grafiche di effetto. “La scelta delle immagini è il risultato di un grande lavoro e di una riflessione e filosofia comune – ha spiegato il sindaco, Daniela Briz -. Ci ha fatto molto piacere che la sensibilità che ne è derivata sia stata frutto del lavoro di un ragazzo giovane e talentuoso”.

Programma della prima festa nel parco del Torre e del Malina “Dall’alba al tramonto”.

ORE 6.30 – Concerto all’alba con i “Cinque Uomini sulla Cassa del Morto” (formazione ridotta)

ORE 8.00 – 8.45 – Yoga per adulti

ORE 9.30 – 11.30 – Percorsi a piedi, in bici e a cavallo nel Parco

ORE 11.30 – 13.00 – Giochi per bambini all’aperto

ORE 13.00 – Apertura degli stand

ORE 13.00 – 15.30 – Pic nic nel Parco

ORE 15.30 – 17.30 – Percorsi a piedi, in bici e a cavallo nel Parco

ORE 17.00 – 17.45 – Yoga per bambini

ORE 17.45 – 18.30 – Letture sotto gli alberi con La Banda delle Storie

ORE 18.30 – 19.30 – Concerto al tramonto con Train Tickets Tree

Per tutta la giornata sarà disponibile “L’Osteria di Strada” con cibo e bevande. L’ingresso è libero.

Collaborazioni.

L’organizzazione della prima festa del Parco del Torre e del Malina è stata possibile grazie alle importanti collaborazioni con il Comitato del Parco Comunale del Torre e del Malina, Associazione 1000 Passi a Remanzacco, Yoga in Fiore, La Banda Delle Storie, Scout di Remanzacco AGESCI, RipuliAMOci Challenge, Despar, Produttori Agricoli Locali, i ragazzi delle scuole e del centro estivo di Remanzacco, Pro Loco del Comune di Remanzacco, Società sportiva Dilettantistica di Orzano