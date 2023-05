L’arbitro sventola la bandiera della squadra che aveva appena diretto.

Dirige la finale playoff di Prima categoria e poi festeggia la chiusura di stagione, ma lo fa sventolando la bandiera della squadra di casa (risultata vincente): per questo l’arbitro triestino Matteo Cerqua è finito al centro di un caso.

Dopo aver arbitrato lo scontro tra Aurora e Trivignano (Girone B) domenica 28 maggio, infatti, Cerqua ha fatto un giro del campo brandendo la bandiera rossoblù della squadra del Remanzacco, che con quella vittoria è salita di categoria. Un dirigente del Trivignano, però, lo ha filmato e il fatto è balzato agli onori della cronaca al punto che il Comitato Regionale FIGC – LND e il Comitato Regionale Arbitri del Friuli Venezia Giulia hanno segnalato congiuntamente il fatto ai competenti organi disciplinari della FIGC.

“Appare difficile capire cosa possa essere successo e siamo molto sorpresi da un comportamento individuale che comunque non può certamente inficiare la credibilità generale della componente arbitrale per un deplorevole, singolo episodio accaduto al termine di una stagione estremamente positiva e priva di qualsiasi criticità. Saranno ora gli organi di giustizia sportiva, nella fattispecie la Procura Federale, a valutare le eventuali conseguenze disciplinari” hanno comunicato in una nota condivisa il presidente della Figc regionale Ermes Canciani e il presidente CRA Fvg, Andrea Merlino.