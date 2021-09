Il principio d’incendio in un condominio a Remanzacco.

Hanno trascorso buona parte della notte fuori casa e poi al buio in attesa dell’intervento dei tecnici le famiglie di un condominio di via Magretti a Remanzacco. Un principio di incendio, partito dal vano dei contatori della corrente elettrica, poco dopo la mezzanotte, ha costretto gli abitanti ad evacuare il palazzo, mentre i vigili del fuoco di Udine evitavano conseguenza più serie e mettevano in sicurezza la cabina.

Poi è stato necessario l’intervento dei tecnici dell’Enel per sostituire le parti danneggiate prima di ripristinare la corrente nel condominio. Una nottata movimentata, quindi, per queste famiglie di Remanzacco, ma fortunatamente conclusasi senza gravi conseguenze.

