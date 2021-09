La morte dell’avvocato Stefano Slataper.

Remanzacco e il mondo della politica sono in lutto. È scomparso a soli 57 anni Stefano Slataper, avvocato e politico. Lascia la moglie Monica e i figli Francesco e Serena. Slataper è spirato ieri, vinto da un male incurabile.

Originario di Grado, parente del poeta Biagio Marin e pronipote di Scipio Slataper, da tempo abitava a Cerneglons. La sua passione per la politica lo ha portato a ricoprire il ruolo di segretario del circolo Pd di Remanzacco Moimacco.

Dai vertici del Partito Democratico arriva tanta commozione. “Alla famiglia va l’abbraccio di tutta la nostra comunità politica, alla sua memoria un immenso grazie per l’impegno, la competenza e il contributo dato all’attività del circolo del Pd di Remanzacco Moimacco. Anche un grande dolore personale per la perdita di un amico che non ha mai fatto mancare sostegno, consigli e stimoli”. Questo il ricordo del segretario regionale Pd Fvg, Cristiano Shaurli.

Anche il segretario del Pd provinciale di Udine, Roberto Pascolat, esprime il “cordoglio per la perdita di un amico e compagno, ottimo segretario di Remanzacco Moimacco, per me anche brillante collega, persona sensibile e intelligente. Un pensiero e un abbraccio alla moglie e ai figli”.

