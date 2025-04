A Resia insediato il Consiglio comunale dei ragazzi

Da qualche giorno si è insediato il Consiglio comunale dei ragazzi del Comune di Resia, che vede la presenza di bambini e bambine frequentanti le locali scuole.

Dopo qualche anno di stop dovuto alle vicissitudini della pandemia da Covid e il post pandemia, con la preziosa collaborazione delle insegnanti del plesso di Resia si sono svolte le elezioni del consiglio comunale dei ragazzi.

Nella prima seduta è stato proclamato sindaco Giovanni Di Floriano e vice sindaco Riccardo Micelli. Sono accompagnati da un buon gruppo di consiglieri sia di maggioranza sia di minoranza. Alla presenza di un pubblico di famigliari, fratelli hanno già elaborato una serie di progetti che sottoporranno all’ Amministrazione Comunale.

“Le richieste che sono arrivate – spiega la sindaco Anna Micelli – sono a 360 gradi: dall’acquisto di nuove attrezzature per la palestra scolastica e nuovi violini per l’insegnamento della musica tradizionale a scuola, alla proposta di attività sportive innovative da svolgersi in un ambiente naturale meraviglioso come quello della Val Resia, legate anche al progetto di realizzazione del nuovo plesso scolastico della Riserva di Biosphera Mab UNESCO AlpiGiulie. Un lavoro importante di scambio e confronto che porta a lavorare per e con i giovani con la speranza che diventino i nuovi amministratori della montagna di domani”.