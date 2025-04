Borgo dei Borghi 2025, niente da fare per Grado: ecco la classifica

Ottavo posto per Grado a Il Borgo dei Borghi.

Niente da fare per Grado alla finale de “Il Borgo dei Borghi”. L’Isola del Sole, che rappresentava il Friuli Venezia Giulia tra i 20 finalisti, si è piazzata all’ottavo posto.

Il programma, condotto da Camila Raznovich, ha proclamato Militello in Val di Catania (Sicilia) come vincitore dell’edizione 2025. Il borgo siciliano ha conquistato il primo posto, seguito da Agliè (Piemonte) e Vignanello (Lazio) .​

L’iniziativa, promossa dal programma “Kilimangiaro” su RaiTre, celebra ogni anno i borghi più suggestivi del Paese, mettendo in competizione venti località, una per ogni regione. La gara si articola in tre fasi principali: la presentazione dei borghi, le votazioni online e la finalissima in prima serata.

La classifica: