Mercatini, laboratori e l’arrivo di Babbo Natale: la festa in Val Resia

L’evento “Tempo di Natale” in Val Resia.

Domenica 22 dicembre, presso la piazza Tiglio di Prato di Resia, si terrà la manifestazione Tempo di Natale, l’evento organizzato dalla Pro Loco Val Resia, con la preziosa collaborazione del Comune di Resia, del Parco Naturale delle Prealpi Giulie e delle varie associazioni della Valle.

La proposta prevede un ricco programma, che si aprirà alle ore 10:00 con un interessante laboratorio di pirografia su legno a tema natalizio a cura di Manola Effe per ragazzi dai 14 anni e adulti. Seguiranno durante la mattinata, un laboratorio creativo “Crea la tua cartolina di Natale” a cura di Enrico Micelli e un laboratorio con lavorazione del legno a cura di Giuliano Polo e Eddj Cicutti, truccabimbi e palloncini modellabili a cura di Marzi Art Animazione.

Il ricco programma continua nel pomeriggio con laboratorio creativo “Accendiamo il Natale” a cura di Fare e Disfare A.p.s. per bambini dai 5 ai 12 anni e intrattenimeto con un concerto di Zampogne e Cornamuse a cura dell’Ass.Musicologi. Non mancherà l’arrivo di Babbo Natale per portare dolci soprese ai più piccoli. Alle ore 17.30 la compagnia Torototelis si esibirà con uno spettacolo di fuoco per poi concludere la serata con il Brindisi di Natale con musica a cura di Dj Set.

Le attività sono realizzate con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, Servizio attività culturali. Durante tutta la giornata la piazza sarà animata da stand gastronomici a cura delle Associazione della Valle e dal mercatino di hobbisti del territorio. Per il laboratorio di pirografia e il laboratorio creativo “Accendiamo il Natale” vi è la necessità della prenotazione entro il 20 dicembre a Valentina al n. 3389675322.