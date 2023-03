Escursioni in Val Resia.

Con l’arrivo della bella stagione, sabato 1° aprile riaprono i “Sentieri Stolvizza”, contenitore di escursioni alla scoperta delle meraviglie della Val Resia.

Proposte dall’associazione ViviStolvizza e dedicati a turisti, escursionisti, sportivi e villeggianti le passeggiate si snodano su storici tracciati: “Ta lipa pot”, “Il sentiero di Matteo”, “Pusti Gost, sulle tracce del passato”, “P4 della Grande Guerra”, “Vertical Kilometer” e “Stolvizza facile” e dall’anno

scorso “Ta-na rado” un tracciato alla scoperta di un significativo sito archeologico che va a

completare una offerta escursionistica per tutti i gusti.

I percorsi saranno ufficialmente aperti sabato con una bella giornata di escursioni che inizierà alle 9 con la partenza dei gruppi insieme ad accompagnatori del paese che contribuiranno a far meglio conoscere e far vivere al turista- escursionista lo straordinario territorio resiano. Al termine della camminata ci sarà un festoso ristoro per tutti con la “Bruschetta dell’amicizia” frutto di un rapporto, ormai ventennale, tra la comunità resiana e quella umbra e che ha prodotto questa proposta gastronomica che vede la gustosa pietanza “costruita” con il pane e l’olio umbro e l’aglio di Resia oltre al sale sloveno delle “Piranske saline”. A conclusione, musica e balli resiani.

Dal 1° aprile quindi tutti i sentieri di Stolvizza, come sempre tenuti in ordine dall’associazione “ViviStolvizza” con il concreto supporto del Parco Naturale delle Prealpi Giulie, saranno a disposizione degli escursionisti fino a domenica 29 ottobre quando tutti i tracciati saranno chiusi per l’arrivo del generale inverno. I sentieri permanenti, che sono omologati dalla F.I.A.S.P. Federazione Italiana Amatori Sport per tutti possono essere percorsi per tutto il periodo di apertura ed inoltre, previa prenotazione, possono anche essere organizzate escursioni con accompagnatori locali.