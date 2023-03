Incidente a Resiutta.

Una persona è stata soccorsa per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto lungo la statale 13 Pontebbana, a Resiutta, all’altezza indicativa del civico 179.

Per causa in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine (attivati i Carabinieri della Compagnia di Tarvisio), il conducente di una vettura, un uomo di circa 45-50 anni di età, ha perso il controllo della macchina di cui era alla guida ed è uscito di strada. È riuscito a uscire da solo dalla vettura.

È stato soccorso dall’equipaggio dell’ambulanza proveniente da Chiusaforte che si trovava in transito a Resiutta in quel momento. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Tolmezzo con ferite non gravi. Informati per quanto di competenza i vigili del fuoco.