La nuova Barberia Costantini a Rive d’Arcano.

Si spalancano oggi a Rodeano Basso, frazione di Rive d’Arcano, le porte della “Barberia Costantini”, un singolare salone. Al timone di questa nuova esperienza, l’eclettica ed estrosa Eleonora Costantini, 25 anni, che non vede l’ora di dare sfogo alla sua arte, cimentandosi nelle richieste più svariate.

“Sono davvero molto entusiasta di poter esprimere la mia creatività, amo tutto ciò che ha a che fare con l’innovazione, mi piace essere sempre all’avanguardia e poter sperimentare nuovi look”, racconta Eleonora. La giovane imprenditrice, tuttavia, non disdegna affatto di portare avanti e proseguire anche con la linea più classica che impone questo lavoro, del quale si è appassionata un paio di anni fa. “

Un paio di anni fa, dopo aver terminato un percorso lavorativo presso un negozio di parrucchiera, mi è stata data la possibilità, in di inserirmi e fare esperienza in una barberia a San Vito al Tagliamento -spiega la giovane – li, mi si è aperto un mondo che ho trovato essere particolarmente affine alle mie capacità”. Barba e capelli, infatti, sono risultati da subito essere la giusta strada che ha indirizzato la giovane alla volontà di aprire un negozio tutto suo. “Mi sono da subito resa conto che lavorare con una clientela unicamente maschile era ciò che mi riusciva meglio, i tagli maschili, nonostante possano sembrare più basici, sono più affini alla mia attitudine” prosegue Barbara. Si punta quindi ad ampliare la clientela, abbracciando sia i clienti “old style”, sia le esigenze più stravaganti che, fino ad oggi, si sono tradotte in una semplice “decolorazione della barba”, come afferma Barbara. Tutto pronto, insomma, per una avventura entusiasmante, si parte con grandi aspettative.

“Mi aspetto di riuscire a prendere piede anche per i servizi di skincare, cura della cute e anche del viso”, aggiunge Barbara. Servizi innovativi, che guardano ad un futuro dove anche la clientela maschile può finalmente usufruire di servizi più completi. Nessun particolare viene tralasciato, nel regno di Barbara, nemmeno la location nella quale ha preso vita il negozio “Non è stata casuale la scelta di aprire a Rodeano Basso– conclude Barbara- questo, infatti, è un posto strategico, una zona a mio avviso perfetta, dove la concorrenza, al momento, risulta non essere poi cosi feroce”.