Una mongolfiera per l’appuntamento di Calici di Stelle a Povoletto

Calici di Stelle arriva a Povoletto.

Povoletto si prepara ad accogliere Calici di Stelle. L’11 agosto, nel suggestivo parco di Villa Pitotti (via Roma 40). L’evento celebra la sua terza edizione, e si inserisce nel prestigioso circuito nazionale delle Città del Vino. Organizzato dal Comune di Povoletto in collaborazione con le associazioni locali e con la Pro loco di Savorgnano come capofila, Calici di Stelle promette una serata indimenticabile.



Dalle 19:30, i visitatori avranno l’opportunità di degustare i pregiati vini selezionati da 14 cantine comunali e conoscerne i produttori. Ogni cantina presenterà tre dei suoi migliori vini, tra cui il raro Tocai con muffa nobile, il Moscato Passito, il Picolit e il Verduzzo, sia dolce che secco. Attrazione della serata sarà la mongolfiera, che permetterà ai partecipanti di godersi un volo statico e ammirare il panorama circostante. Un’esperienza unica sia per grandi che per bambini.



Durante l’inaugurazione, sarà presentato il progetto “Vesti d’immenso” di Marco Piemonte, un’opera d’arte sostenibile che promuove la cura e la tutela del territorio dopo gli incendi del Carso del 2022. Le camice sostenibili, realizzate con cotone 100% dalla camiceria di Marco Giannetti di Roma e dipinte dall’artista e scenografo di “Striscia la notizia”, Gianluca Somaschi sfileranno indossate dagli atleti della palestra Caligram di Monfalcone. Il progetto è realizzato in sinergia tra l’Amministrazione di Povoletto e quella di Duino Aurisina, già Città italiana del Vino nazionale nel 2022.



Nell’area festeggiamenti, grazie alla collaborazione con il Museo di Roberto Tonutti, saranno esposte una MG Spider del 1947 e una Giulietta degli anni ’60, regalando un tuffo nel passato. La serata proseguirà con la musica del DJ Goz e i deliziosi cocktail dei Gunners ’95. Sarà allestita un’area dedicata ai bambini con intrattenimento garantito.



Il biglietto d’ingresso avrà un costo di €20 e includerà 5 degustazioni, un piatto buffet, gelato e pasta all’amatriciana a mezzanotte. L’ingresso è gratuito per i bambini fino a 5 anni, mentre i giovani fino i 18 anni potranno accedere con un biglietto ridotto che include il piatto buffet e due bibite. Il costo per il volo in mongolfiera sarà di €10.

A livello nazionale Calici di Stelle è organizzato dall’Associazione italiana Città del Vino insieme a Movimento Turismo del Vino ed Enit. A livello regionale gode del sostegno PromoturismoFVG – Io sono Friuli Venezia Giulia, Strada Vino e Sapori del Friuli Venezia Giulia e Banca 360 FVG Credito cooperativo.