Travolto da un portone, 80enne muore dopo due giorni di agonia

Morto l’uomo travolto da un portone a Rive d’Arcano.

Dopo due giorni in ospedale, è morto Vittorio Zilli, l’80enne di Rive d’Arcano che venerdì scorso era stato travolto dal portone di un capannone in via Roncon, scardinato probabilmente dalle forti raffiche di vento durante l’ondata di maltempo che ha colpito il Friuli.

Le condizioni dell’uomo erano subito apparse molto gravi ed era stato portato all’ospedale di Udine, in terapia intensiva con gravi traumi al torace; nonostante le cure, però, l’80enne è deceduto domenica pomeriggio.

La magistratura ha avviato le indagini per chiarire la dinamica di quanto accaduto (secondo una prima ricostruzione, l’uomo è stato schiacciato mentre tentava di chiudere il portone) e il motivo per cui l’anta si è staccata dai supporti che la ancoravano al muro del capannone.