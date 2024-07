Uomo disperso in mare, continuano le ricerche dell’imprenditore friulano

L’uomo disperso in mare a Lignano è Loris Chittaro.

Sono decine le persone impegnate nel secondo giorno di ricerche dell’uomo che da ieri pomeriggio risulta disperso nel mare a Lignano: si tratta di Loris Chittaro, imprenditore 63enne di Pagnacco.

L’uomo, assieme alla compagna, si era concesso qualche giorno di relax da trascorrere in barca nelle acque di Lignano, con l’intenzione di rientrare oggi a Udine. Chittaro, però, dopo essersi tuffato in mare, non è più riemerso. Le ricerche continuano a oltranza e si stanno perlustrando le zone di mare aperto di fronte alla costa di Lignano e nella vicina laguna.

Che cosa è successo.

La tranquilla giornata al mare è stata bruscamente interrotta attorno alle 16.30 di ieri, 22 luglio: Chittaro si è tuffato per una nuotata, nei pressi dell’isola delle conchiglie, e non è più riemerso. L’allarme è stato lanciato immediatamente dalla sua compagna Tatiana, che, presa dal panico, ha richiamato l’attenzione di chi si trovava nelle vicinanze delle acque antistanti il canale di accesso del porto di Lignano. Tatiana ha poi avvisato la figlia, che a sua volta ha chiamato i soccorsi.

La barca di Loris Chittaro è stata successivamente trasportata dalla Guardia Costiera alla darsena Porto Vecchio di Lignano. Nel momento in cui la coppia era in mare in barca, le acque non erano agitate e il meteo era ancora stabile. Solo dopo si è scatenato il violento temporale che ha investito la località balneare e costretto anche ad una interruzione temporanea delle ricerche, riprese poi nonostante il buio.

Le ricerche, coordinate dalla direzione marittima di Trieste, vedono impegnati decine di uomini e imbarcazioni (tra cui anche due della Lisagest) nonché l’elicottero Drago dei vigili del fuoco, partito da Venezia.

Chi è l’uomo disperso in mare.

Loris Chittaro, nato a Udine, aveva inizialmente seguito le orme del padre nell’impresa edile di famiglia, la Edera Costruzioni, prima di cambiare settore e dedicarsi alla gestione di locali pubblici. Recentemente gestiva un’osteria nei pressi del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, tra via Treppo e via Tomadini.