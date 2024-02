Esami di karate a Rivignano Teor, la consegna delle cinture

Si sono svolti nella giornata di ieri, mercoledì 21 febbraio, presso la sala polifunzionale di Teor, gli esami di cintura, fase conclusiva del corso di karate presidiato dall’ insegnante tecnico Simone Meazzo. Una ventina gli allievi, tra i cinque e i vent’anni, che, assieme al loro cimelio, hanno orgogliosamente ritirato anche il diploma. Presente alla serata, oltre a un copioso numero di persone, anche il vicegovernatore della regione Friuli Venezia Giulia Mario Anzil.

“Sono estremamente orgoglioso del percorso effettuato dai ragazzi, dalla loro determinazione e dall’ attitudine verso uno sport in grado di insegnare disciplina, coordinazione e, soprattutto, difesa alla propria persona” spiega Meazzo. “Un enorme ringraziamento -prosegue l’ insegnante – va rivolto anche alle famiglie, ai genitori che hanno scelto o assecondando di fare partecipare i loro figli a questi corsi, consapevoli della formazione psico- motoria che ne conviene”. I corsi, appartenenti alla società Sporting di Latisana, sono già in essere dal 2022 e le lezioni, coadiuvate anche dall’ insegnante tecnico Pierluigi d’Osualdo e si svolgono presso la sala polifunzionale di Teor, il lunedì e il mercoledì, dalle 18,30 alle 19,30 per quanto riguarda i bambini, ed invece, dalle 19,30 alle 21 per gli adulti.