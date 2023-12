Delitti, misteri, storie dalle sfumature tenebrose legate al nostro territorio e che ancora non hanno avuto una svolta. Questo sarà il tema principale che terrà banco alla cena che si terrà sabato 3 febbraio alle ore 20 nella suggestiva location Principato di Ariis a Rivignano, immersa nel verde e attraversata dal fiume Stella.

Una serata per gli appassionati delle tortuose e spesso irrisolte vicende del Friuli Venezia Giulia che negli anni hanno riempito le cronache locali e nazionali, dal caso della morte di Liliana Resinovich, ritrovata a Trieste in fondo a una scarpata a gennaio dell’ anno scorso con il viso celato da due sacchi neri e per il quale la procura ha recentemente riaperto il caso, a Lauretta Toffoli uccisa dal vicino di casa lo scorso 7 maggio 2022 nel suo appartamento in Via della Valle a Udine, ai coniugi Burgato uccisi nella loro abitazione a Lignano Sabbiadoro nell’ estate del 2012 da un dipendente cubano, all’ ancora oggi non identificato “mostro di Udine“, che si lasciò alle spalle diverse vittime , tra le quali quattro prostitute, tra 1971 e il 1989.

A tenere il dibattito sarà Edi Sanson, esperto friulano della scena del crimine e stretto collaboratore del generale Luciano Garofano, già comandante della sezione Ris di Parma. Un’ occasione in cui materie prime pregiate e piatti succulenti andranno a braccetto con storie, segreti e rivelazioni di una cronaca che ci riguarda da vicino.