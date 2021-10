L’intonaco caduto dalla chiesa di Romans.

La parrocchia di Santa Maria Annunziata di Romans d’Isonzo resterà chiusa fino a data da destinarsi per mettere in sicurezza la struttura. Nei giorni scorsi, infatti, una porzione di intonaco si è staccata dal soffitto, precipitando sulla balaustra dell’organo, dove di solito ci sono i coristi.

L’incidente, che non ha coinvolto nessuna persona, è stato scoperto da un fedele che si era recato nella Chiesa e che ha subito avvisato i rappresentanti dell’Unità Pastorale di riferimento. Ignote le cause del distaccamento, ma quasi di sicuro non sono attribuibili ad infiltrazioni d’acqua.

La volta del soffitto dalla quale l’intonaco si è staccato è alta circa venti metri e per questo motivo è necessario l’intervento di una ditta specializzata. Per arrivare lassù, infatti, bisognerà passare per il portone rettangolare che si affaccia su piazza Candussi.

L’arrivo del nuovo parroco.

Oltre alla chiusura a tempo indeterminato della parrocchia, obbliga un cambio di programma per un evento molto importante. È previsto per domenica 10, l’arrivo di monsignor Michele Centomo, il nuovo parrocco della Chiesa. Se i lavori non saranno ultimati e la struttura sarà ancora inagibile, l’accoglienza per monsignor Centomo verrà spostata nell’auditorium “Monsignor Galupin”, seguendo le disposizioni anti-covid.

