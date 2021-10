L’incidente alle terme di Grado.

Un anziano di 83 anni di Mariano è scivolato sul pavimento bagnato della piscina termale della Git a Grado. In un primo momento si è temuto il peggio. Infatti era stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, proveniente da Campoformido.

Dopo i primi accertamenti da parte dei sanitari, si è riscontrato che per fortuna l’uomo non era in condizioni così gravi. Il signore, che non ha mai perso conoscenza, è stato comunque trasportato al Cattinara di Trieste, dove è stato sottoposto ad altri controlli. Nella prognosi si parla di trauma toracico e altre contusioni di minore entità.

