Pista ciclabile tra i comuni di Monfalcone, Staranzano e Ronchi.

In bici dal punto più a nord del Mediterraneo all’aeroporto di Ronchi, grazie alla pista ciclabile che collegherà i comuni di Monfalcone, Staranzano e Ronchi.

“Ringrazio la Regione per aver finanziato questa grande opera, che darà valore anche alle opportunità turistiche che la nostra città può vantare: più vicini all’aeroporto per il Carso, per il mare, per la crocieristica. E cittadini più vicini ai propri interessi con i percorsi casa- scuola e casa-lavoro, senza dimenticare la funzionalità del collegamento tra i comuni di Monfalcone, Staranzano e Ronchi. Un investimento notevole, che la Regione ha finanziato con 5 milioni 200mila euro, a dimostrazione del fatto che, come noi, crede nell’importanza strategica di questo progetto”.

Con queste parole il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, ha accolto l’assessore regionale alle Autonomie Locali, Pierpaolo Roberti – in visita informale a Monfalcone per un sopralluogo dei cantieri con i lavori in corso delle opere più rilevanti per la città – nel tratto di pista ciclabile che, a lavori ultimati, unirà il Canale Valentinis all’aeroporto.

Sono 1.800 metri di pista ciclabile nel comune di Monfalcone, che verrà realizzata in prossimità di quattro istituti scolastici per consentire, tra l’altro, a studenti e accompagnatori di raggiungere le scuole in sicurezza, senza doversi immettere sulle strade percorse da veicoli. Vicino all’ingresso delle scuole verrà anche realizzato un golfo di fermata per rendere più sicura la sosta di scuolabus e corriere.

Infatti, a seguito dell’approvazione del Premoci, il Piano Regionale Mobilità Ciclistica) il Comune di Monfalcone sottoscriverà, in qualità di ente capofila, l’Accordo di programma per la promozione e lo sviluppo della mobilità ciclistica nell’area afferente al Polo Intermodale di Trieste Airport, finalizzato al completamento delle reti ciclabili e al miglioramento della sicurezza e dell’accessibilità mediante la realizzazione di sottopassi ciclabili, per il quale sono stati invitati il Comune di Monfalcone, il Comune di Ronchi dei Legionari, il Comune di Staranzano e la società Aeroporto Friuli Venezia Giulia spa.

Il progetto.

L’Accordo di programma, che la giunta comunale approverà nei prossimi giorni, disciplina i rapporti tra le parti e si concretizza attraverso un progetto territoriale che prevede la progettazione e la realizzazione di un sottopasso ciclabile in corrispondenza della stazione ferroviaria per il collegamento del Polo Intermodale con la pista ciclabile proveniente da sud, cioè da Staranzano; la progettazione e la realizzazione dei sottopassi ciclabili alla SR14 e i relativi tratti di pista ciclabile necessari per garantire i collegamenti verso la stazione ferroviaria, l’aeroporto, le aree industriali e i centri abitati limitrofi; la progettazione e la realizzazione di un sottopasso ciclabile alla SR677 per connettere il polo intermodale con gli abitati posti a est, quindi verso Ronchi dei Legionari e Monfalcone, e dei relativi tratti di pista necessari per garantire i collegamenti ciclabili verso l’aeroporto e l’area industriale di Soleschiano.

E’ inoltre prevista la progettazione e la realizzazione delle opere di completamento della pista ciclabile lungo il sedime ferroviario dismesso della linea “ex Fincantieri” nei Comuni di Monfalcone e Ronchi dei Legionari, quale parte della ciclovia di interesse regionale FVG 2/d, che rappresenta anche un importante corridoio per gli spostamenti sistematici casa-scuola e casa-lavoro, suddiviso per due lotti di intervento.

La conclusione dei lavori è prevista per la primavera del 2024.