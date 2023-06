Dopo Udine Action raddoppia, arriva un nuovo negozio in Fvg

Action, la catena di discount non-food più in rapida crescita d’Europa, continua il suo piano di sviluppo in Italia e apre oggi, 22 giugno, un nuovo punto vendita a Ronchi dei Legionari, in provincia di Gorizia. Lo store, gestito da uno staff di 20 nuovi dipendenti, porta a quota 2 in numero dei negozi nel Friuli Venezia Giulia – dove il brand ha debuttato lo scorso maggio a Udine – per un totale di 35 punti vendita in Italia, dove l’insegna prevede di continuare ad aprirne altri nel corso dell’anno.

Con questa ultima apertura, Action ha creato un totale di 20 posti di lavoro a Ronchi dei Legionari. Con una superficie di 906 metri quadrati il negozio a Ronchi dei Legionari è situato all’interno del centro commerciale Nord Est Mall in via Pietro Micca 3C, ed è aperto dal lunedì al sabato dalle 8:45 alle 20:00 e alla domenica dalle 09.00 alle 20.00.

Il nuovo negozio Action di Ronchi dei Legionari.

Con il nuovo store anche i residenti di Ronchi dei Legionari avranno la possibilità di scoprire la “formula di Action”: circa 6.000 prodotti suddivisi in 14 diverse categorie (dai giocattoli al fai da te, dagli articoli per la casa al giardinaggio, dalla cura della persona) al prezzo più basso possibile. Action offre un vasto assortimento con 150 nuovi prodotti ogni settimana. Oltre 1.500 referenze costano meno di 1 euro e il prezzo medio di tutti i prodotti è sotto i due euro.

Inoltre, Action rende disponibili per tutti prodotti sostenibili. Come leader del settore, Action è costantemente impegnato nel migliorare la sua offerta, la supply chain e le emissioni di CO2. I prodotti migliorano riducendo la loro impronta di carbonio e aumentando la loro circolarità. Già il 92% dei prodotti in legno e il 90% dei prodotti in cotone di Action provengono da fonti sostenibili. Action prevede di raggiungere l’obiettivo del 100% di forniture sostenibili nel 2024.

La crescita in Fvg e in Italia.

“Siamo molto felici di continuare la nostra crescita in Italia e che sempre più clienti italiani possano scoprire la nostra formula unica” dichiara Philippe Levisse, General Manager Action Italia, che aggiunge: “Quando apriamo i nostri negozi, prestiamo attenzione alla posizione. Un buon accesso al negozio, un comodo parcheggio e la vicinanza al centro città o a un centro commerciale fanno sì che i nostri punti vendita si distinguano come luoghi attraenti, spesso conosciuti e apprezzati dalla clientela”. Con oltre 2.300 negozi in Europa, Action conta 80.000 dipendenti. In Italia, il numero supera già le 600 unità.