Gli alberi di lana di Ronchis.

Sono cinque gli alberi realizzati con la lana donata dagli abitanti della comunità di Ronchis e che ha coinvolto più di 140 volontari. Questa attività si inserisce all’interno del progetto dell’amministrazione comunale “Fili di lana colorata e fantasia“. A suggerire l’iniziativa è stata una concittadina, Simonetta, che da maggio si è dedicata, insieme ad altre persone, alla realizzazione delle piastrelle di lana.

Con più di 5 mila piastrelle lavorate all’uncinetto, oltre 60 chili di lana e ben sei mesi di lavoro, alla fine sono stati creati cinque alberi di Natale. L’albero più alto, 6 metri, è stato posizionato in piazza Trombetta e verrò acceso l’8 dicembre. Altri quattro più piccoli, 2 metri, si trovano: davanti il municipio, in via Maggiore, in corso Italia e nella frazione di Fraforeano. Un prezioso contributo è venuto anche dalla Francia, dal “paese gemello” Montboucher sur Jabron. Da qui sono arrivate 120 piastrelle, caratterizzate dai colori delle bandiere francesi e italiane. Come segno di riconoscimento, la comunità di Ronchis ha fatto dono di un altro albero.

Il progetto.

Nato a maggio, l’obiettivo di “Fili di lana colorata e fantasia” era quello di dimostrare quanto la comunità di Ronchis sia unita. A collaborare infatti sono stante tante persone, ognuno con un compito specifico per tutte le fasi del progetto. A settembre si era conclusa la raccolta della lana, dopo c’è chi ha pensato alla struttura in metallo, chi l’ha realizzata e chi invece si è dedicato alle piastrelle lavorate all’uncinetto. A seguire ci sono stati il trasporto e l’installazione nei diversi angoli della città. Un progetto che quindi senza la collaborazione e l’aiuto di tutta la comunità non sarebbe stato possibile.

