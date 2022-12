Una stella di Natale per le famiglie di Ronchis e Fraforeano

Consegnate le stelle di Natale alle famiglie di Ronchis e Fraforeano

Nel weekend del 10 e 11 dicembre sono state consegnate in tutte le famiglie di Ronchis e Fraforeano delle piantine di Stella di Natale.

L’iniziativa è stata promossa dalle associazioni di Ronchis: AFDS Ronchis insieme al Comune di Ronchis, all’Avis Ronchis, al coro “Glains di soreli”, a Insieme ai Bambini, alla Pro Loco Ronchis, the Bevolution, agli Alpini di Ronchis, ad Aperta musica, alla scuola primaria e dell’infanzia di Ronchis e al UAM Ronchis.

Nelle piantine sono stati inseriti dei biglietti di auguri realizzati dai bambini della scuole dell’infanzia e della scuola primaria di Ronchis un’attività che ha coinvolto molte associazioni e creato senso di comunità in occasione del Natale in tutta Ronchis e Fraforeano.