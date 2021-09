L’incidente sulla provinciale 8 nel comune di Ruda.

Ha fatto tutto da solo poco dopo la mezzanotte un giovane finito con l’auto contro un muretto sulla strada provinciale 8, nel comune di Ruda, in località San Nicoló. Per cause al vaglio dei carabinieri, il ragazzo ha perso il controllo del veicolo, che é sbandato per poi arrestarsi contro il muretto in cemento.

Soccorso dai vigili del fuoco del Distaccamento di Cervignano e dall’ambulanza del 118, è stato trasportato all’ospedale di Palmanova. Ha riportato diverse botte, ma stando ad una prima valutazione per lui non sembrerebbe fortunatamente nulla di grave.

