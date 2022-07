“Comunisti di m…”. Scempio sui cartelloni della Festa dell’Unità di Ruda

Offese per la Festa dell’Unità di Ruda.

Il Comune di Ruda si prepara alla Festa dell’Unità, la sagra che accoglie cibi del territorio e spesso discussioni politiche, legati alla zona o di più ampio respiro. Quest’anno è programmata dal 12 al 15 agosto. Alcuni l’attendono, altri meno. Infatti su uno dei manifesti che la annuncia sono comparse scritte poco lodevoli, come “fanculo”, mentre un’altra a deciso carattere politico: “Comunisti di m…”. Il riferimento è all’origine a cui sono legate tutte le Feste dell’Unità.



“Tutta la mia solidarietà agli amici e compagni di Ruda“, ha commentato il segretario regionale del Partito Democratico Cristiano Schaurli. “Sarò alla festa come sempre e magari quelle piccole piccolissime persone che nella loro piccola piccolissima vita nulla di utile hanno da fare se non cercare senso nel disprezzo degli altri, provino a passare”. L’invito quindi è al confronto. “Noi scritte idiote le cancelliamo in un battibaleno ma magari loro potrebbero capire, non ne sono sicuro ovvio, cosa significa passione, impegno civico, volontariato che abbia o non abbia qualsiasi colore politico”, conclude.