Nessun taxi disponibile, cognato di Tom Hanks rapito dallo spirito di Forrest Gump si fa a piedi 11 chilometri da Sacile a Polcenigo.

Il taxi non c’è, e allora da Sacile a Polcenigo si può fare a piedi. Per un totale, metro più metro meno, di 11 chilometri. Impossibile? No, se sei parente di Tom Hanks e in qualche modo nelle tue vene scorre lo spirito di Forrest Gump.

E così tale Kevin Boyd, marito di Sandra Hanks, sorella di Tom, lo ha fatto, e poi lo ha raccontato sui suoi social. Dopo essere sceso dal treno a Sacile, si è trovato senza taxi disponibili e ha deciso di inoltrarsi a piedi verso Polcenigo, percorrendo approssimativamente 11 chilometri.

La coppia, come racconta Il Messaggero Veneto, ha scelto proprio Polcenigo, nella Pedemontana, come location per il loro matrimonio nel 2017. E Kevin Boyd, ha raccontato l’episodio sulla sua pagina social, definendolo una “sfortuna a pranzo”.

Sfortuna che in realtà sarebbe da attribuire alla mancanza di taxi disponibili a Sacile. Attualmente, infatti, solo due taxi operano nel servizio di noleggio con conducente nella zona, principalmente dedicati ai trasferimenti da e per l’aeroporto di Venezia. Ma entrambi i conducenti sono spesso impegnati in servizi prenotati in anticipo e non sono facilmente raggiungibili per una chiamata improvvisa. Quindi, a mali estremi, se la tua ispirazione è Forrest Gump, che vuoi che siano 11 chilometri.